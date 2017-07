Ortu Ayu Ting Ting Sebut Alasan Ayu Ting Ting Keluar Pesbukers

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA-Setelah mengetahui akhirnya Abdul Rozak mengakui anaknya, pedangdut Ayu Ting Ting, kini tak lagi bergabung dengan program televisi Pesbukers.

Mengapa? Nah, menurutnya, hal itu ialah lantaran Ayu Ting Ting amat disibukkan dengan pekerjaan lainnya.

Baca: ASTAGA Ngetren Operasi Mempercantik Organ Intim Wanita, Gini Bentuk yang Didambakan

"Iya (Ayu Ting Ting sudah tidak di Pesbukers). Betul, Ayu sangat sibuk dengan jadwalnya," ujar Abdul Rozak melalui aplikasi berbalas pesan, Selasa (11/7/2017).

Baru-baru ini isu Ayu Ting Ting didepak dari program televisi Pesbukers memang ramai diperbincangkan.

Baca: Bagi Suami Istri, 11 Alasan Sensasi Seks di Pagi Hari, Wajib Dicoba Lo

Isu tersebut bermula dari sejumlah unggahan Otis Hahijary selaku Managing Director ANTV pada akun Instagramnya.

Mula-mula, Otis Hahijary mengunggah foto yang memuat tulisan, "To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect ANTV and me! Or else...!"

Baca: Dulu Ammar Depak Stefan, Kini Peran Ammar Jatuh ke Tangan Stefan

Dari unggahan tersebut, Otis Hahijary seakan menyindir seseorang atau lebih untuk menghargai dirinya dan ANTV jika seseorang atau lebih tersebut juga ingin dihargai.