Sering Cekcok di Rumah, Sang Ayah Sayangkan David NOAH dan Gracia Indri Akan Bercerai

TRIBUN-MEDAN.com - Ayah pemain keyboard David Kurnia Albert Dorfel (36) atau David "NOAH", Didi Albert Dorfel, menyayangkan anaknya itu dan menantunya, pembawa acara dan artis peran Gracia Indri (27), akan bercerai.

Namun, lanjut Didi, ia menghormati keputusan mereka.

"Teman-teman media, ini penjelasan Om sebagai ayah David atas kasus perceraiannya dengan Gracia ya," terang Didi melalui pesan singkat untuk para wartawan pada Rabu (12/7/2017).

"Om sayang keduanya. Om selalu doakan kebahagiaan buat mereka. Tapi, ini adalah journey mereka, dan hanya mereka lah yang berhak membuat pilihan," lanjutnya.

Didi menyatakan pula bahwa ia sangat menyayangkan Gracia menggugat cerai David.

Namun, Didi mengaku tetap berdoa agar mereka bahagia meski kelak tak bersama lagi.

"Sangat disayangkan, tapi Om tetap mendoakan kebahagiaan untuk anak-anak ini, together or not," tulisnya.