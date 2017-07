Akhirnya Ranty Maria Ungkap Kerinduan pada Ammar Zoni, Kekasih yang Mendekam di Sel

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Regina Kunthi Rosary

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Pesinetron Ranty Maria akhirnya mengungkapkan perasaannya secara terbuka mengenai sang kekasih, pesinetron Ammar Zoni, yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika.

Ungkapan hati yang ditujukan kepada Ammar Zoni itu dituliskan pada unggahan Insta Story dengan latar foto mereka berdua, Kamis (13/7/2017) dini hari.

Sebelumnya Ranty mengaku tidak tahu bagaimana keadaan sang kekasih setelah ditangkap polisi Jumat (7/7/2017).

Menyebut sang kekasih dengan panggilan sayang "Bae", Ranty Maria mula-mula mengingatkan akan orang-orang yang selalu ada, setia mendoakan dan mendukung Ammar Zoni agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Setelahnya, Ranty Maria menegaskan dirinya pun selalu ada untuk Ammar Zoni.

Melalui itu, Ranty Maria seakan hendak menunjukkan kesetiannya kendati Ammar Zoni kini tengah dilanda masalah yang cukup berat.

"Bae, semua orang yang sayang sama kamu selalu mendoakan kamu dan ada untuk mendukung kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. And yes, I'm always here," tulis Ranty Maria.

Tak lupa, Ranty Maria mengingatkan Ammar Zoni untuk percaya pada rencana Tuhan.

Tak hanya itu, Ranty Maria memintanya untuk selalu berdoa dan belajar dari apa yang telah terjadi.

"Always believe that God is good! It's all God's plan. So learn from it. Pray. Learn. Pray. Learn. And pray," tulisnya lagi.

Ranty Maria juga seakan berupaya membesarkan hati sang kekasih dengan berujar bahwa sesungguhnya Ammar Zoni merupakan seseorang yang baik hati.

"Deep inside you, you have an absolutely good heart. And that's why we all love you!" tulisnya.

Ungkapan kerinduan terhadap Ammar Zoni pun menyempurnakan curahan hati Ranty Maria itu.

"I miss you," tulis Ranty Maria.