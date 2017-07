ASTAGA Guru Besar Tuding Rektor Terpilih PTN Ini Lakukan Plagiat

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah guru besar di Universitas Halu Oleo ( UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menuding rektor terpilih, Dr Muhammad Zamrun melakukan plagiat karya ilmiah pada sejumlah jurnalnya.

Salah satu karya Zamrun yang diduga plagiat berjudul "Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments (2016)", dimuat di Jurnal Comtemporary Engineering Sciences Vol 9, 2016 no 5, 237-247 Hikari Ltd.

Karya yang diduga dijiplak itu merupakan hasil karya Joel D Ketz dan Roger D Biake yang dimuat di jurnal Proceeding of the Microwave Symposium, ACS Spring 1991 Meeting America Ceramics Socienty dengan judul "Microwave Annanced Diffusion (1991)".

Seorang guru besar UHO yang juga mantan Wakil Rektor 1 UHO, Prof La Rianda mendesak rektor terpilih untuk segera melakukan klarifikasi atas dugaan plagiat tersebut.

"Kami suarakan ini untuk mempertahankan citra UHO sebagai lembaga pendidikan. Tidak ada alasan plagiat itu dilakukan sengaja atau tidak, yang nama plagiat harus diberikan sanksi karena sudah melanggar Permendiknas nomor 17 tahun 2010," ungkap La Rianda, Rabu (12/7/2017).

Menurut dia, sepanjang tahun 2016, Zamrun telah mengirimkan 16 jurnal dan telah diterbitkan. Dari 16 jurnal tersebut, ada tiga jurnal yang diduga hasil plagiat.

"Perjuangan melawan plagiat karya ilmiah yang kita lakukan saat ini adalah imbauan moral. Kami sudah melapor kepada pemerintah pusat atau kementerian agar masalah ini segera dituntaskan," terangnya.

Dikatakannya, protes para guru besar tidak ada kaitannya dengan masalah pelantikan rektor terpilih.

"Siapapun dia itu tidak tercemar namanya karena plagiatsme, karena dialah panutan seluruh warga UHO, sebagai contoh tauladan," tegasnya.

Sementara itu, Prof Darwis mengatakan, jika seseorang telah melakukan plagiat, maka sudah pasti sudah tidak jujur. Sementara pilar tertinggi yang harus dijaga, yakni kejujuran.