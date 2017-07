Ayu Ting Ting Berhenti dari Pesbuker

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Usai berlibur ke New Zeland, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting belum juga kembali ke acara Pesbuker yang ditayangkan oleh ANTV.

Menurut ayahanda Ayu, Abdul Rozak putri sulungnya itu sudah tak lagi berada di program variety show itu.

"Iya (sudah tidak di Pesbuker)," ujarnya saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat, Rabu (12/7/2017).

Menurut Rozak, kesibukan Ayu membuat dirinya tak lagi bisa hadir di acara yang juga menampilkan Ruben Onsu dan Raffi Ahmad itu.

"Betul Ayu sangat sibuk dengan jadwalnya," katanya.

Kabar ini mencuat setelah Managing Director ANTV, Otis Hahijary melalui akun Instagram @otis__hahijary mengunggah foto dengan menambahkan keterangan.

"To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect Antv and me!!!!!! or else.....!!!!!!!!" (Kepada siapa saja yang berkepentingan, jika Anda ingin dihormati, sebaiknya menghormati Antv dan saya !!!!!! atau lainnya)," tulisnya pada Minggu (9/7/2017).

Dalam gambar kedua, Otis menyebut semua akun instagram pengisi acara Pesbuker dan nama Ayu di posisi pertama. Hal tersebut lantas menimbulkan kabar bahwa pelantun Sambalado ini didepak dari Pesbuker. (*)