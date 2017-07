Gramedia Gelar Promo Perlengkapan Sekolah, Tas Didiskon hingga 30 Persen

Supervisor Gramedia, Elita Sitompul saat ditemui di pameran Gramedia Back To School di Atrium Plaza Medan Fair, Kamis (13/7/2017)

TRIBUN-MEDAN.com - Menyambut tahun ajaran baru sekolah, Gramedia Plaza Medan Fair menggelar pameran Gramedia Back to School di Atrium Plaza medan Fair, mulai dari 10 Juli hingga 23 Juli 2017 mendatang.

Supervisor Gramedia Gajah Mada, Elita Sitompul saat ditemui di Plaza Medan Fair, Kamis (13/7) mengatakan selama pameran, pengunjung dapat menikmati promo diskon untuk berbagai perlengkapan sekolah.



"Promo diskon diberikan untuk sejumlah produk buku pelajaran, buku tulis, alat tulis, alat mewarnai, tas, kaus kaki dan lainnya," ujarnya.



Ia mengatakan untuk harga tas ransel dibanderol mulai dari Rp 189 ribu. Selama pameran diberikan diskon 30 persen. Sedangkan, kaos kaki Opanka tiga pasang dibanderol Rp 38.900.

Ia menambahkan, untuk Buku Estudee Bx10 Tartan 1=20 dengan harga normal Rp 59 ribu menjadi Rp 39.500



Buku Sidu 38/10 1=10 dengan harga normal Rp 33.500 menjadi Rp 27 ribu. Hampir item yang dipamerkan dijual dengan harga diskon.



Menurutnya, pameran Gramedia Back to School ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekolah.



"Tujuannya agar para orangtua semakin mudah mendapatkan kelengkapan sekolah anak di Gramedia, tentunya dengan harga yang murah," ujarnya.



Ia pun mengaku tanggapan positif pengunjung cukup besar dengan antusias pengunjung yang banyak mengunjungi pameran Back to School dan tidak sedikit yang membelinya.



"Dari awal pameran hingga hari ini, sudah ribuan pengunjung yang datang. Harapannya, ke depan bisa makin ramai. Apalagi weekend, Sabtu dan Minggu," imbuhnya.



Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi pameran Gramedia Back to School di Atrium Plaza Medan Fair atau datang ke toko Gramedia Plaza Medan Fair Lantai tiga.



Selain karena lengkap, Gramedia juga menjual buku-buku pelajaran dengan kualitas terbaik yang bisa membantu masyarakat dalam proses belajar.