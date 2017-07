Ikuti Regional, IHSG Dibuka Menguat

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) dibuka menguat mengikuti bursa-bursa di regional.

Ini terjadi setelah Wall Street ditutup di zona hijau seiring dengan komentar Janet Yellen yang mampu menenangkan pasar. Kondisi ini membuat investor merasa nyaman.

Pukul 09.10 IHSG bergerak menguat sebesar 20,3 poin atau 0,34 persen ke level 5.839,44. Sebanyak 126 saham diperdagangkan menguat, 50 saham melemah dan 93 saham stagnan.

Saham-saham yang menopang penguatan indeks meliputi IIKP, SMBR, ASII, BMTR, BBCA, dan

BMRI.

Dari Asia, bursa-bursa utama di kawasan ini menghijau di awal pembukaan perdagangan. Indeks The Nikkei 225 menguat 0,18 persen dan Australia naik 0,85 persen.

Sementara itu, indeks Kospi Korea Selatan menguat 0,99 persen sehingga menyentuh rekor baru. Indeks Hang Seng di bursa Hong Kong menguat 1,28 persen.

Adapun, nilai tukar rupiah pada pagi ini masih melanjutkan penguatan terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.342 per dollar AS. (*)

