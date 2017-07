New Balance Run On, Bila 7 Km Belum Cukup, Anda Boleh Lanjut

TRIBUN-MEDAN.com - Bila Anda penggemar lari dan ingin mengikuti sesuatu yang berbeda, maka New Balance Run On mungkin bisa menjadi pilihan.

Mengapa berbeda? Karena tidak seperti kebanyakan acara lari yang menempuh jarak 5, 10, 21, atau 42 kilometer, New Balance Run On menempuh jarak 7 kilometer dan bagi yang masih ingin melanjutkan, bisa menambah jarak 1 kilometer lagi.

Acara lari ini akan diadakan tanggal 17 September 2017 pagi di kawasan Alam Sutera dan diperkirakan diikuti lebih dari 3000 peserta. Karena pesan acara ini adalah terus berlari (run on), garis finish bukanlah akhir dari perjalanan para pelari.

“Peserta akan diberikan tantangan baru dengan tambahan jarak lari di ujung garis finish,” ujar Siddarth Bhansali, General Manager New Balance Indonesia dalam konferensi pers di Alam Sutera, Kamis (13/7/2017). “Peserta yang menambah jarak larinya sejauh 1 kilometer, akan menerima apresiasi berupa medal coin untuk melengkapi finisher medal.”

Menurut Siddarth, New Balance Run On merupakan acara lari bagi semua orang. Oleh karenanya ada banyak kategori di event ini, mulai dari anak, hingga usia di atas 60 tahun, dari pemula hingga pelari profesional.

“Anda akan mendapatkan kompetisi yang sehat dengan para pelari lainnya. Jika Anda adalah pelari baru, tantang dirimu dengan jarak lari yang tidak biasa. Jika Anda sudah tidak asing lagi dengan olahraga lari, catat waktu terbaik di acara lari ini,” ujarnya.

Mengenai jarak yang tidak biasa, Siddarth mengatakan bahwa ini memang dibuat demikian karena ini acara yang berbeda dari acara lari lainnya. “Beberapa orang menganggap jarak 5 kilometer terlalu pendek, namun 10 kilometer terlalu jauh. Jadi kami berikan di antaranya, yakni 7 kilometer. Dan bagi yang masih kurang, bisa melanjutkan 1 kilometer lagi,” katanya.

Sementara, Richard Sam Bera, perenang nasional yang sekarang juga menekuni olahraga lari menganggap jarak 7 kilometer ini menantang secara psikologis. “Kalau bisa menyelesaikan 7 kilometer, orang akan lebih bersemangat dan percaya diri untuk lari lebih jauh, misalnya ke 10 kilometer,” ujarnya saat menghadiri acara yang sama.

Hal lain yang menarik dari acara ini adalah hadiahnya, yakni kesempatan untuk mengikuti Brooklyn Half Marathon 2018 di New York. Yang berhak atas hadiah ini bukanlah dia yang finish tercepat, melainkan yang paling menunjukkan passion dalam perjalanannya mempersiapkan dan mengikuti acara ini.

Dalam kompetisi “Instagram Run On Journey”, peserta yang telah mendaftar bisa mengunggah foto-foto latihan, persiapan, hingga mengikuti New Balance Run On Indonesia di akun Instagramnya dengan menandai @NewBalance_Indo dengan hastag #NBRunOnID pada setiap foto.

Diadakan sejak 2015, NB Run On sudah digelar di berbagai negara termasuk Singapura, Korea, dan Hong Kong. Tahun ini menjadi tahun pertama Indonesia ambil bagian dalam perhelatan ajang lari ini. Pendaftaran Early Bird dibuka pada tanggal 12 - 16 Juli melalui www.nbrunon.id namun sudah habis terjual. Sedangkan pendaftaran normal akan dibuka tanggal 17 Juli – 27 Agustus 2017. (*)