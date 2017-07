Ayu Ting Ting Disindir Pihak Manajemen ANTV, Begini Reaksi Ayahnya

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Sindiran dari Managing Director ANTV, Otis Hahija membuat ayah penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, Abdul Rozak meradang. Menurutnya selama ini putri sulungnya itu sangat disiplin.

"Ayu orang yang disiplin juga, dia tanggung jawab untuk masalah kerja," ujar Rozak saat dihubungi wartawan, Jumat (14/7/2017).

Terlebih saat itu, kata Rozak, keterlambatan Ayu disebut masih beralasan. "Kan bukan Ayu doang yang telat. Ayu telat juga karena ada kerjaan," katanya.

Rozak juga menyebut bahwa pelantun "Sambalado" itu selama ini tak pernah jauh terlambat.

"Tapi alhamdulillah sejauh ini enggak pernah sampai telat berapa segmen, ninggalin berapa segmen, enggak pernah. Biarin deh yang penting Ayu sehat, rezekinya Insya Allah bertambah," ucapnya.

Sebelumnya, Managing Director ANTV, Otis Hahijary melalui akun Instagram @otis__hahijary mengunggah foto dengan keterangan bernada sindiran.

"To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect Antv and me!!!!!! or else.....!!!!!!!!" (Kepada siapa saja berkepentingan, jika Anda ingin dihormati, sebaiknya menghormati Antv dan saya !!!!!! atau lainnya)," tulisnya pada Minggu (9/7/2017).

Otis tak menyebut Ayu secara khusus pada unggahan itu. Hanya saja pada hari itu Ayu memang tak hadir dengan alasan sedang berada di luar kota.(*)