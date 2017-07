Begini Suasana Penarikan Undian Kuis Rezeki Ramadan Tribun Medan-Luwak White Koffie

Laporan wartawan Tribun Medan/Silfa Humairah

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Seratusan warga menyaksikan dengan cermat saat saksi mengaduk dan mengambil kupon Luwak White Koffie dalam acara Penarikan Undian Kuis Rezeki Ramadan Tribun Medan bekerjasama dengan Luwak White Coffe, Jumat (14/7/2017).

Peserta pun tampak berdiri dan merapat saat pembacaan nama pemenang dibacakan dengan disaksikan perwakilan Kepolisian Medan Baru; Ipda Suryono, pihak Notaris; Ihdina Ida Marbun, dan Dinas Sosial Medan; Rida Yeta.

Hadiah utama berupa uang tunai Rp 5 juta yang jatuh kepada Ilham Suhaidi, yang beralamat di Jalan B Katamso Gg Perwira No 11, tidak hadir saat pembacaan kupon undian.

Kupon hadiah utama ditarik oleh Setiawan, Pemimpin Perusahaan Tribun Medan dengan proses pengambilan kupon dengan menyelam masuk ke tengah tumpukan kupon. Ia mengaduk kupon beberapa kali sebelum mengambil kupon pemenang pertama yang sangkut di kepalanya saat mencoba berdiri dari tumpukan kupon yang memenuhi sekujur tubuhnya.

"Sekian banyak amplop putih besar dan map cokelat yang berisi kupon, amplop kecil dengan garis-garis merah biru yang sudah lusuh ini menjadi pemenang," kata Setiawan, Pemimpian Perusahaan Tribun Medan.

Adapun total hadiah undian Luwak White Koffie berjumlah Rp 22,5 juta dengan total 32 pemenang dibagi dalam kategori hadiah utama uang tunai 5 juta untuk 1 orang, uang tunai 3 juta untuk 1 orang, uang tunai 2 juta untuk 2 orang, uang tunai 1 juta untuk 3 orang dan uang tunai Rp 500 ribu untuk 5 orang, serta hadiah uang tunai Rp 250 ribu untuk 22 orang.

Hadiah uang tunai Rp 500 ribu untuk 5 peserta yaitu: Yusuf Nur Alamat Kapten Muslim Gg Jawa No 8 Medan Helpetian, Helen Alamat L Pemasyarakatan Gg Sepakat Tanjung Gusta, Rahmadani Hutapean Alamat Jalan Utama Gg Ampera 5 No 15 Medan Area, Ali Akbar, Alamat Sei Mencirin No 15 Medan Baru , T Br Simatupang Alamat Jalan Akasia Raya No 84, Medan Helpetia.

Hadiah uang tunai Rp 1 juta untuk 3 peserta atas nama Bucari Alamat Jalan PWS Gg Arjuna No 12 M Medan Petisah, Herry Ismadi yang beralamat di Jalan Sidorukun Gg Sidoeleng Medan Timur, dan Henry Simangunsong

Hadiah uang tunai Rp 2 juta ribu untuk 2 pemenang yakni Rita Andre Alamat di Jalan Rawa Cangkuk 1 No 5 Medan Denai, Askar Marlindo.

Hadiah uang tunai Rp 3 juta untuk 1 peserta, Yanto Pangaribuan Alamat Jalan Kuali Gg Saurdot Medan Petisah, dan hadiah utama yakni uang tunai Rp 5 juta untuk 1 peserta, Ilham Suhaidi, yang beralamat di Jalan B Katamso Gg Perwira No 11.(*)