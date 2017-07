BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Willy Taruna

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: suami/ ayah/ ayah mertua/ kakek/ saudara/ ipar kami yang tercinta.

WILLY TARUNA / TAN CO LIANG

(tutup usia 76 tahun)

Pada hari Rabu, 12 Juli 2017 pukul 04.30 WIB di kediaman kami Jl. B. Katamso Komp. Sepakat Lestari Blok C No. 40 Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 6 Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Sabtu, 15 Juli 2017 pukul 12.00 WIB di Taman Damai Sejahtera Angsapura (Wan Ning Yuan) Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

AYAH

TAN KHIE HUI (+)

IBU

LO AMOY (+)

AYAH MERTUA