Hamish Daud Mau Ikat Papan 'Surfing' di BMW Seri 5

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Hamish Daud tiba-tiba muncul pada peluncuran All New 5-Series oleh BMW Group Indonesia, (12/7/2017), lalu, di Jakarta.

Kedatangannya bukan sebagai brand ambassador, namun mewakili public figure yang sangat antusias dengan BMW. Soal Seri-5 terbaru pun, tunangan Raisa itu menyatakan sangat excited.

Aktor, presenter, sekaligus surfer 37 tahun tersebut mengatakan bahwa BMW Seri-5 terbaru adalah ”barang” yang ditunggu banyak penggemar seperti dirinya.

Namun jika dihubungkan dengan gaya hidupnya, sedan bisnis ekslusif itu bakal disulap jadi mobil serba bisa.

”Banyak yang bilang (mobil ini) pasti cocok sama lifestyle, kalau keluar kota bisa 5 jam di mobil, dan this is elegant way. Bagasi lebih besar, bIsa untuk alat diving, semua bisa dimuat di belakang, mungkin Tami (Product Planning BMW) enggak akan senang dengar, tapi aku akan pasang roof rack untuk papan surfing. Buat lifestyle, this is the best,” kata Hamish.

Soal sosok Seri-5 terbaru, Hamish menyatakan rasa sukanya pada kenyamanan kokpit. Semua fungsi menurutnya mengarah ke driver.

Saat duduk di belakang kemudi, kontrol, tombol, semua seakan mengarah ke pengemudi, karena Seri-5 juga dibuat untuk memaksimalkan pengalaman berkendara.

Selain itu, pria Asli Australia itu juga setuju kalau jok belakang All New 5-Series punya kenyamanan di atas rata-rata. ”Buat aku ini adalah touring car yang dibuat untuk enak berlama-lama di dalam mobil,” ujarnya.

So, suka duduk di belakang apa depan sebenarnya? ”I love drive, man. Apalagi Anda tahu, teknologi pada mobil ini, dengan paddle shift, come on,” ucap Hamish sambil menunjukkan ekspresi yang sangat tertarik. (*)