Mahasiswa Universitas Sidney Akui Perkebunan Sawit Dapat Berkelanjutan

Laporan Wartawan Tribun Medan / Silfa

TRIBUN-MEDAN.com - Kedatangan mahasiwa dari Universitas Sidney yang sedang berkunjung ke industri sawit di Sumatra salah satunya Riau adalah untuk melihat secara langsung praktik industri sawit berkelanjutan di Indonesia.

Kegiatan dimulai dengan kuliah umum di Universitas Riau, dan dilanjutkan dengan acara “Field Trip to the Sustainable Palm Oil Industry and Peatland Management” pada hari berikutnya (12-13 Juli 2017) seperti yang tertulis dalam rilis yang dikirim Jumat (14/7/2017).

Kegiatan ini memberikan kesempatan secara langsung kepada seluruh peserta untuk melihat pengelolaan industri sawit secara berkelanjutan.

Juru Bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tofan Mahdi, yang menjadi salah satu pemateri dalam kuliah umum, menyampaikan terkait ketidakakuratan pemberitaan yang disampaikan oleh banyak media terhadap industri kelapa sawit, baik di dalam negeri maupun media internasional.

"Ketika diminta sharing dengan mahasiswa dari Universitas Sidney saya sangat antusias. Apalagi kehadiran mereka adalah untuk menggali kebenaran tentang industri kelapa sawit. Ini adalah kesempatan langka untuk meluruskan persepsi mereka terhadap industri yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian kita saat ini,” ungkapnya.

Dalam kuliah umum yang ia sampaikan, ia juga menjelaskan terkait dengan framing pemberitaan negatif yang selama ini berkembang untuk mendeskriditkan industri sawit tanah air. Hal ini seharusnya dibiarkan berkembang.

“Kita harus bekerja keras, bahu membahu menyampaikan kebenaran di dalam industri kelapa sawit. Salah satunya adalah melalui acara diskusi terbuka dengan kalangan akademisi, apalagi mereka adalah mahasiswa asing. Semoga mereka bisa menyebarkan informasi yang mereka dapat ketika nanti mereka kembali ke Negaranya,” pungkasnya

Departemen Head of Sustainability, Bandung Sahari yang juga hadir sebagai pemateri menjelaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan pada Industri kelapa sawit sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan asap sama sekali tidak relevan.