Rendang Masih Jawara Makanan Terenak, Ini Daftar Makanan Sedunia yang Dikalahkan

TRIBUN-MEDAN.com-Tahun lalu, situs berita CNN mengumumkan rendang khas Indonesia sebagai makanan nomor satu terenak di dunia. Tahun ini, CNN kembali merilis daftar 50 makanan terenak sedunia lewat 35.000 voting di media sosial Facebook.

Hasilnya, rendang khas Sumatera Barat kembali menduduki peringkat pertama.

"Rendang is the best," tulis seorang voter, Kamal F Chaniago. Voter lainnya, Isabela Desita menuliskan, "Rendang should be the first! It's really nice, you should try!"

Tak hanya rendang, nasi goreng khas Indonesia juga menempati peringkat kedua. Sementara itu, makanan Nusantara lainnya yang masuk daftar adalah sate, yang menduduki peringkat ke-14.

Dilansir dari CNN, Jumat (14/7/2017), berikut daftar 50 makanan terenak di dunia.

1. Rendang, Indonesia

2. Nasi goreng, Indonesia

3. Sushi, Jepang

4. Tom yam goong, Thailand

5. Pad thai, Thailand