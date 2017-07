Stylish Berbusana Model Over All, Di Sini Anda Bisa Membelinya

Karyawan Number 61 Clothing memakai busana Over All.

TRIBUN-MEDAN.com - Anda wanita yang suka tampil dengan busana santai namun tetap terlihat stylish? Produk terbaru dari Number 61 Clothing ini bisa menjadi pilihan.

Berada di lantai 3 Plaza Medan Fair, Number 61 Clothing saat ini menawarkan beragam busana dengan bahan rajut. Satu di antaranya adalah busana model over all.

Supervisor Number 61 Clothing, Abdul Haer mengatakan, busana model over all berbahan rajut merupakan produk terbaru yang cukup banyak peminatnya.

"Busana model over all ini sepintas terlihat seperti jumpsuit karena modelnya yang terusan. Hanya saja busana over all di Number 61 Clothing ini bisa dipadupadankan dengan busana lain seperti t shirt hingga blus," ujarnya kepada Tribun/www.tribun-medan.com, Jumat (14/7).

Busana over all berbahan rajut ini cocok dikenakan untuk beragam kegiatan dan membuat si pemakai tampak lebih casual namun tetap stylish.

"Warna dan model busana over all yang ada di Number 61 Clothing juga cukup banyak varian. Sehingga pengunjung bisa bebas memilih," terangnya.

Walau berbahan rajut, namun busana tersebut bisa dikenakan dengan nyaman karena terbuat dari rajut yang halus dan lembut.

"Kalau biasanya busana berbahan rajut identik dengan busana untuk musim dingin, busana berbahan rajut di Number 61 Clothing ini benar-benar menggunakan bahan yang berkualitas sehingga walau dikenakan tidak di musim dingin tetap nyaman," jelasnya.