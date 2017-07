8 Bom Kimia AS Ditinggal di Panama, Apa yang Akan Dilakukan?

TRIBUN-MEDAN.com, PANAMA CITY - Amerika Serikat akan memusnahkan delapan bom kimia era Perang Dunia II yang ditinggalkan di Panama sejak beberapa dekade yang lalu.

Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri AS, Jumat (14/7/2017), penghancuran delapan bom kimia itu akan dilakukan pada akhir tahun 2017 ini.

Hal itu dilakukan berdasarkan sebuah kesepakatan yang dicapai dengan Pemerintah Panama.

Seperti diberitakan AFP, proyek ini pun didukung oleh Organization for the Prohibition of Chemical Weapons ( OPCW) -sebuah organisasi untuk pelarangan senjata kimia.

OPCW akan bertindak sebagai pemantau dan juga melakukan seluruh proses verifikasi atas pemusnahan tersebut.

Baca: Mengapa Aplikasi Telegram Disukai Teroris?

Disebutkan, saat ini delapan bom tersebut terletak di sebuah pulau bernama San Jose di lepas pantai selatan Panama, di Samudera Pasifik.

Di sana, AS diduga telah melakukan tes dengan gas mustard, fosgen dan senjata kimia lainnya, untuk mengantisipasi penggunaannya di Perang Dunia II dan Perang Vietnam.

Gas mustard adalah senjata kimia yang menyebabkan luka pada kulit dan saluran pernapasan.

Sementara, fosgen adalah senyawa kimia berwujud gas pada suhu kamar. Gas tidak berwarna dan memiliki rumus kimia COCl2 ini digunakan sebagai senjata kimia dalam Perang Dunia I.