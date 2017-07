Anak Bupati Batubara, Terdakwa Sabu, Bikin Gaduh, Ibu Tirinya Bilang Hal Menohok Ini

OK Muhammad Kurnia Aryeta alias Koko, anak Bupati Batubara saat disidangkan kasus sabusabu di Ruang Cakra VI PN Medan, Kamis (13/7/2017). Usai sidang, Koko mencoba memukul wartawan.

MEDAN, TRIBUN - Orangtua OK Muhammad Kurnia Aryeta, anak kandung Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen tidak mau mengomentari perihal perangai anaknya yang membuat gaduh di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Kamis (13/7) sore Koko panggilan karibnya mengamuk dan mencoba memukul wartawan usai disidangkan sebagai terdakwa kasus dugaan kepemilikan narkotika jenis sabusabu di Ruang Cakra VI.

Ibu tiri Koko, Siti Khadijah keberatan memberikan tanggapan. Ia mengatakan, Koko merupakan buah hati Bupati Batubara dengan istri pertamanya yang telah diceraikan.

"Saya enggak berani menanggapi karena itu anaknya Pak OK. Dia kan anaknya Pak OK dengan mantannya dulu," kata istri kedua Bupati Batubara ini kepada Tribun Medan via selular, Jumat (14/7).

Walaupun kini ia berstatus istri Bupati Batubara, namun tetap saja Siti Khadijah tidak berkenan mengomentari perangai anak kandung suaminya tersebut.

"Saya enggak berkapasitas untuk menjawab itu. Moga-moga dapat memaklumi posisi saya. Lebih bagus langsung tanya Pak OK ataupun ke ajudannya. Nanti saya salah cakap. Ini kan di masa lain," ujar Siti Khadijah.

