Ayu Ting Ting Hengkang Dari Pesbukers, Abdul Rozak Bilang Fansnya Malah Senang. Kok Bisa?

TRIBUN-MEDAN.com - Para penggemar ternyata merasa senang tatkala idola mereka, pedangdut Ayu Ting Ting, hengkang dari acara televisi Pesbukers.

"Ya, fans pada senang Ayu keluar dari situ (Pesbukers)," tutur Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting, ketika dihubungi, Jumat (14/7/2017).

Abdul Rozak menilai dukungan penggemar anaknya itu keluar dari pacebukers karena lingkungan yang sudah berbeda.

"Karena, mungkin, lingkungannya sudah nggak kayak dulu-dulu. Mungkin. Kan, fans, mungkin melihat setiap hari. Ya, sudah, nggak apa-apa, santai saja Ayu, mah,"

Sementara itu, terjawab sudah bahwa hengkangnya Ayu Ting Ting dari Pesbukers memang berkaitan dengan sindiran Otis Hahijary selaku Managing Director ANTV melalui sejumlah unggahan di Instagramnya.

Dikisahkan Abdul Rozak, ketika itu, Ayu Ting Ting yang tengah berada di Solo, Jawa Tengah, dalam rangka tampil pada sebuah acara off air memang berpotensi terlambat datang ke acara Pesbukers.

Pada saat yang sama, Otis Hahijary mengunggah foto yang memuat tulisan, "To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect ANTV and me! Or else...!"