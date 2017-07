Berikan Diskon Hingga 70 Persen, Sport Station Manhattan Mall Sediakan Program Back to School

Personal In Chars Sport Station Manhattan Mall, Nurul Hafizah (kiri)

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memasuki mal baru di Kota Medan, yakni Manhattan Mall tampak banyak diskon yang tersedia di beberapa tenant. Seperti halnya di tenan Sport Station Manhattan Mall, saat ini tersedia berbagai diskon atau pun potongan harga.

Personal In Chars Sport Station Manhattan Mall, Nurul Hafizah mengatakan, pihaknya sedang menggelar berbagai promo dan potongan harga. Saat ini Sport Station yang terletak di lantai III tersebut, sedang memberikan promo hingga 70 persen.

"Saat ini ada beberapa promo, ada yang diskon up to 70 persen. Selain itu, ada program Back to School yang memberikan diskon 20 + 10 persen juga," ujarnya saat ditemui Tribun Medan, Sabtu (15/7/2017).

Terkhusus promo back to school, lanjutnya, diskon sebanyak 20 persen + 10 persen disediakan khusus untuk sepatu sekolah.

"Tapi ini, syarat ketentuan berlaku, tidak semua dapat plus 10 persen. Ada beberapa merk yang dapat, seperti convers, nike, adidas, skechers, new balance dan lainnya," katanya.

Ia pun menuturkan, promo ini sengaja digelar karena mendekati masa masuk sekolah. Promo ini dimulai dari 1 Juli sampai 16 Juli 2017. Namun, mulai 17 Juli 2017 ada khusus diskon untuk beberapa item yang mencapai 30 persen.

"Berbagai produk tersedia. Ukuran untuk anak SD sampai SMA ada, untuk semua sepatu.

Kalau promo up to 70 persen. Produknya sepatu, tas, acecoris fitnes dan baju. Berbagai merk juga. Berlakunya sampai akhir Juli 2017," terangnya.

