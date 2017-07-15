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BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Irwan Wongsih
Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura (FULL – AC) VIP G Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan
KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: suami/ ayah/ mertua/ ayah angkat/ kakek/ saudara kami yang tercinta.
IRWAN WONGSIH / ALIONG
(tutup usia 71 tahun)
Pada hari Kamis, 13 Juli 2017 pukul 18.54 WIB di RS. Siloam Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura (FULL – AC) VIP G Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Senin, 17 Juli 2017 pukul 10.00 WIB di Krematorium Tie Cang Tien Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA
AYAH
WANG IK SENG (+)
IBU
TAN YUE ENG (+)
AYAH MERTUA
GAN JU HUAT (+)
IBU MERTUA
PHO SUI KIM (+)
ISTRI
GAN AI CHOO
ANAK LELAKI
INDRA
ANAK PEREMPUAN
CITRA DEWI
MENANTU PEREMPUAN
INDRI SETIAWATI
MENANTU LELAKI
RICKY JAMIN
ANAK ANGKAT LELAKI
KEVIN LEO & KEL
KELWEN LEO & KEL
ELVIS LEO
STANLEY LEO
ANAK ANGKAT PEREMPUAN
GRACE CING
CUCU DALAM LELAKI
VINCENT IGNACIA WONG
WYLIE VIRYA WONG
CUCU LUAR LELAKI
ARVIND LO
CUCU LUAR PEREMPUAN
JESSLYN LO
ABANG KANDUNG
YAPTO WIRYAWAN WONG
KAKAK KANDUNG
WANG PHENG XIAN (+)
WANG PHENG LIAN
WANG YIN QIU
WANG YIN MAN (+)
WANG YIN MEI (+)
WANG SIU MEI
Beserta kemanakan / keponakan
Dan segenap keluarga
-Komp. Citra Garden I Blok A9 No. 12 Jakarta Barat
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