TribunMedan/
Home »

Iklan Dukacita

Iklan Dukacita

BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Irwan Wongsih

Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura (FULL – AC) VIP G Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan

BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Irwan Wongsih
ist
Irwan Wongsih 

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: suami/ ayah/ mertua/ ayah angkat/ kakek/ saudara kami yang tercinta.

IRWAN WONGSIH / ALIONG

(tutup usia 71 tahun)

Pada hari Kamis, 13 Juli 2017 pukul 18.54 WIB di RS. Siloam Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura (FULL – AC) VIP G Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Senin, 17 Juli 2017 pukul 10.00 WIB di Krematorium Tie Cang Tien Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

AYAH

WANG IK SENG (+)

IBU

TAN YUE ENG (+)

AYAH MERTUA

GAN JU HUAT (+)

IBU MERTUA

PHO SUI KIM (+)

ISTRI

GAN AI CHOO

ANAK LELAKI

INDRA

ANAK PEREMPUAN

CITRA DEWI

MENANTU PEREMPUAN

INDRI SETIAWATI

MENANTU LELAKI

RICKY JAMIN

ANAK ANGKAT  LELAKI

KEVIN LEO & KEL

KELWEN LEO & KEL

ELVIS LEO

STANLEY LEO

ANAK ANGKAT PEREMPUAN

GRACE CING

CUCU DALAM LELAKI

VINCENT IGNACIA WONG

WYLIE VIRYA WONG

CUCU LUAR LELAKI

ARVIND LO

CUCU LUAR PEREMPUAN

JESSLYN LO

ABANG KANDUNG

YAPTO WIRYAWAN WONG

KAKAK KANDUNG

WANG PHENG XIAN (+)

WANG PHENG LIAN

WANG YIN QIU

WANG YIN MAN (+)

WANG YIN MEI (+)

WANG SIU MEI

Beserta kemanakan / keponakan

Dan segenap keluarga

-Komp. Citra Garden I Blok A9 No. 12 Jakarta Barat

Tags
meninggal dunia
kabar duka
berita duka
Iklan Dukacita
Balai Persemayaman Angsapura
Berita Terkait:

Iklan Dukacita

Editor: Ismail
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
Video Pilihan: Pasang Kamera Tersembunyi, Wanita Saksikan Kekasihnya Berbuat tak Senonoh dengan Instrukstur Fitnes
Pasang Kamera Tersembunyi, Wanita Saksikan Kekasihnya Berbuat tak Senonoh dengan Instrukstur Fitnes
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us