Sport Station Ingin Tingkatkan Penjualan Hingga 15 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Personal In Chars Sport Station Manhattan Mall, Zunaidi Wardana menuturkan, berbagai promo yang diberikan Sport Statio.

Agar lebih mendekatkan diri dengan customer. Pihaknya pun ingin meningkatkan target penjualan.

"Tentunya dengan promo Back to School 20 + 10 persen dan promo up to 70 persen, kami ingin target penjualan toko bisa meningkat. Kami harapkan bisa meningkat 10 sampai 15 persen dibanding tahun lalu," katanya Sabtu (15/7/2017).

Ia pun menyampaikan sasaran customer Sport Station Manhattan Mall tidak hanya warga di Kota Medan.

Menurutnya, karena tempat Manhattan strategis, pihaknya berharap warga dari Binjai dan Aceh juga bisa berbelanja di Sport Station Manhattan.

"Karena ini dekat dengan jalan ke Binjai, dan pool bus ke Aceh. Jadi banyak juga warga Binjai dan yang mau pulang ke Aceh singgah berbelanja ke sini," ucapnya.

Ditambahkannya, sejauh ini, produk ya g paling banyak diminati customer adalah sepatu convers, sketchers dan reebok.

Saat ini, di Sport Station Manhattan Mall, tersedia berbagai diskon atau pun potongan harga.

