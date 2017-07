Video Bugil Nikita di Kamar Tidur, Suara Pria Bule: Wow! Already Understand

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosok Nikita Mirzani, salah satu artis dan model seksi Indonesia yang dikenal dengan tingkah kontroversialnya yang selalu banyak mendapat hujatan dari para haters.

Diberitakan akhir-akhir ini, lagi-lagi Nikita Mirzani memiliki kekasih seorang pria bule yang diketahui bernama Paulo.

Paulo sendiri dikabarkan adalah seorang pria bule kaya yang berprofesi sebagai petinggi salah satu perusahaan kapal di negeri Italia.

Walaupun baru beberapa bulan berpacaran, Nikita Mirzani nampaknya sudah cocok satu sama lain dan siap untuk mengakhiri status jandanya.

Artis yang lebih akrab disapa Niki ini berharap pernikahannya dengan Paulo menjadi pernikahan terakhirnya.

Melalui Instagram story-nya, Niki pun pamer video pendek dan foto keromantisan bersama kekasih barunya itu di Italia.

Dalam video tersebut terlihat Nikita Mirzani dengan pose setengah bugil hanya mengenakan bikini warna pink.

"Wow....already understand," ujar sang pria yang sudah siap duluan menunggu di kamar tidur.

Sepertinya sang pria bule sudah memahami maksud Niki saat berpakaian setengah bugil saat masuk ke kamar tidur.

Dia menari-nari manja sambil (seolah-olah) memamerkan kondisi tempat tidurnya yang akan membuat siapapun gagal fokus terutama bagi kaum pria.

Maybe I will give you a chance to be in my private room. Find out, only 1 day to go #pieceofniki #surprise #bignews #keepguessing #NIKITAMIRZANI,”tulis Nikita Mirzani pada caption video di akun Instagram pribadinya @nikitamirzanimawardi_17. (*)