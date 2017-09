Sering Dipasangkan, Shandy Aulia Tak Pernah Terjebak Cinta Lokasi dengan Samuel Rizal

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Meski sering dipasangkan sebagai kekasih dalam beberapa film, namun artis peran Shandy Aulia mengaku tak pernah terjebak cinta lokasi dengan Samuel Rizal.

"Kita seperti adik-kakak. Dari dulu tidak ada mantan pacar, cinta lokasi. Murni hubungan pekerjaan, seperti keluarga, tidak ada yang perlu dikhawatirkan."

"Kita in character. Murni as a friend enggak ada cinta-cintaan," ujar Shandy dalam jumpa pers film Eiffel..I'm In Love 2 di kantor Soraya Intercine Films di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2017).

Menurut Shandy, antara dia dengan Samuel selama ini hanyalah sebatas hubungan profesional.

"Dari awal saya sama Samny memang tidak pernah terlibat (cinta). Beda kalau mantan pacar, it's different ya," katanya.

Hal ini sekaligus mematahkan kabar yang menyebut bahwa Shandy dan Sammy selama ini memiliki hubungan spesial.

"Makannya jika ada headline atau wartawan yang nulis kita pacaran, itu saya suka ketawa karena real life kita memang enggak pernah pacaran, justru kayak Adit dan Tita, kita jarang akur," ucapnya.

Shandy sendiri tak mau ambil pusing tentang kabar kedekatannya dengan Sammy. Menurutnya, dengan adanya kabar tersebut berarti karakter Tita dan Adit yang diperankan begitu melekat di hati masyarakat.

"Tapi saya senang kalau orang begitu into pada Adit-Tita, berarti apa yang kita sampaikan itu bisa sampai ke penonton. Itu yang terpenting," ujarnya. (Dian Reinis Kumampung)

Berita ini telah terbit di Kompas.com dengan judul "Shandy Aulia Tak Pernah Terjebak Cinta Lokasi dengan Samuel Rizal."