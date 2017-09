Giliran Jemaah Haji Kloter 10/MES Tiba di Tanah Air Besok

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 10 Debarkasi Medan, akan tiba di tanah air tanggal 17 September 2017 dijadwalkan mendarat di Bandara Kualanamu Deli Serdang pukul 02.05 WIB.

Sekretaris Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan Muslim mengatakan, Kloter 10/MES dijadwalkan take off dari Bandara King Abdul Aziz (KAA) Jeddah pada 16 September 2017 pukul 13.30 WAS menggunakan Pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 3210.

“Pada saat pemberangkatan jemaah haji Kloter 10/MES berjumlah 393 orang berasal dari Binjai, Medan, Deli Serdang dan Langkat,“ kata Muslim, Sabtu (16/9/2017).

"Satu orang jemaah haji wafat pada kloter ini atas nama Awaluddin Radjab Matondang manifes 091 usia 61 tahun beralamat di Jalan Teratai Lingkungan VII Binjai Utara,” tambahnya.

Muslim menjelaskan sampai dengan kedatangan jemaah haji Kloter 09/MES tanggal 16 September 2017, jemaah haji Debarkasi Medan yang sudah kembali berjumlah 3.493 orang atau 41,73 persen dan yang belum kembali berjumlah 4.855 orang atau sekitar 57,99 persen.

