Nikita Mirzani Pakai Kostum Tembus Pandang, saat Bawa Anak ke Dokter

TRIBUN-VIDEO.COM - Nikita Mirzani baru saja mengunggah foto di akun Instagramnya, @nikitamirzanimawardi_17, saat mengantar anaknya berobat ke dokter, Jumat (9/9/2017).



Baru lima jam setelah diunggah, foto tersebut sudah disukai oleh 10 ribu pengguna Instagram.



Dalam foto tersebut Nikita menulis keterangan "Cek kehamilan, lahiran. Sampai Azka-nya udh besar. Selalu berobat dan check - up di @brawijayahealthcare kemang.. suster dan doctornya ramah dan baik. Thank you @brawijayahealthcare".



Di foto yang diunggahnya, Nikita mengenakan kostum yang terlihat sangat santai.



Nikita mengenakan rok pendek dengan sandal putih sambil menenteng tas di lengannya.

Namun yang mencuri perhatian adalah atasan yang dikenakan wanita berusia 31 tahun ini.



Atasan yang dikenakan Nikita memilki potongan leher V yang rendah dengan bagian lengan yang tidak tertutup.



Selain itu, lebih menariknya, bahan atasan itu rupanya sangat tipis sehingga baju dalamannya tampak menembus atasan putih yang dia kenakan.



Sebelum mengunggah foto tersebut Nikita mengunggah video di fitur Instagram story.



Di video tersebut Nikita tidak mempedulikan bagian tubuhnya yang mestinya tertutup oleh baju dalamannya menyembul dari pakaian luarnya.(TribunVideo.Com/Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana)

*******

Klik Berita Lainnya

#BeritaSELEB

Benarkah Shandy Aulia Pernah Terjebak Cinta Lokasi dengan Samuel Rizal? Simak Jawaban Shandy

Menilik Nasib Terkini 7 Bintang Film Panas Jepang selepas Memilih Pensiun

Gak Disangka Nicholas Saputra Jadi Begal bagi Pemotor, Kok Bisa?

# BeritaBREAKINGNEWS

Video Detik-detik Pawang Diterkam Buaya saat Mencari Korban Arjuna

Pawang Buaya Komat-kamit Baca Mantra Mencari Korban, Binatang Buas Mendadak Menerkam

Kronologi Pawang Lenyap Disambar Buaya saat Cari Remaja Hilang di Sungai

# BeritaTERPOPULER

Cie, Kisah Prajurit TNI Bantu Ganti Ban Mobil Polwan Cantik Ini Dibilang Mirip FTV!