Cabai Diprediksi Picu Inflasi, Ini Penyebabnya

TRIBUN-MEDAN.com - Harga cabai merah belakangan ini terus mengalami kenaikan. Dalam sepekan terakhir, kenaikannya mencapai Rp 4 ribu per kilogram.

Kenaikan harga cabai dinilai mengkhawatirkan. Sebab, dalam dua pekan secara konsisten harga cabai naik dari posisi Rp 33 ribu per kilogram, menjadi Rp 36 ribu per kilogram. Bahkan, saat ini harga cabai memcapai Rp 38 hingga Rp 40 ribu per kilogram.

Pedagang Pasar Induk Medan, Rosma Ginting mengaku tidak mengetahui penyebab pasti kenaikan. Ia hanya mendapai harga terus naik di distributor.

Disampaikannya, biasanya harga naik apabila stok menipis ataupun adanya perayaan hari besar yang mendongkrak permintaan.

"Mungkin ada gangguan distribusi, dan bisa juga gangguan produksi. Saya berharap agar harga cabai bisa diturunkan dari posisi harga terakhirnya yaitu Rp 20 ribu per kilogram," katanya, Senin (18/9/2017).

Menurutnya, kenaikan harga cabai mengganggu pendapatan pedagang. Sebab, pembeli akan mengurangi volume pembelian sehingga permintaan menurun. Hal ini dipastikan akan mengurangi penjualan dan mengganggu pendapatan pedagang.

Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, beberapa sentra produksi cabai perlu dilihat apakah masih produktif atau sudah berganti ke tanaman lain atau tengah memasuki masa pembibitan.

"Karena tanaman cabai ini memiliki usia yang pendek, setelah itu harus diganti ke tanaman baru. Kita punya pengalaman buruk di kuartal terakhir tahun 2016 silam. Dan saya pikir hal tersebut seharusnya tidak terulang lagi pada saat ini," katanya.

Jika harga cabai bertahan di level saat ini, menurut Gunawan, cabai akan menjadi penyumbang inflasi, dan inflasi di bulan ini akan merealisasikan besaran angka yang cukup signifikan.

"Jangan sampai Sumut kecolongan lagi karena tidak mampu mengendalikan harga cabai. Kita harus waspada terhadap kemungkinan tekanan inflasi tinggi menjelang akhir tahun. Karena di akhir tahun ini masih ada sejumlah perayaan keagamaan yang potensial mendongkrak kenaikan laju tekanan inflasi," pungkasnya.(raj)