Mahasiswa Perhotelan Juga Dibekali Pendidikan Wirausaha, Tonton Videonya

Laporan wartawan Tribun Medan, Silfa Humairah

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Perhotelan Politeknik Mandiri Bina Prestasi (MBP) di Jalan Djamin Ginting No 285-287, Padangbulan, Medan, melakukan konsep pendidikan berbasis profesional dan wirausaha.

Pengembangan sektor pariwisata oleh pemerintah diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi paling cepat di Indonesia.

Zulkifli Gurning, selaku Koordinator Operasional Program Studi Perhotelan Politeknik MBP, menuturkan menjadi tugas perguruan tinggi yang untuk dapat menghasilkan atau melahirkan mahasiswa yang mempunyai kemampuan tinggi dalam pengetahuan dan keahlian (knowledges and skill).

Sehingga dapat memenuhi permintaan industri di bidang perhotelan dan pariwisata.

"Mahasiswa diberikan mata kuliah teori dan praktik kompetensi perhotelan, seperti: memproduksi berbagai jenis masakan nasional maupun internasional (food production), kue dan roti (bakery and pastry) penanganan operasional restoran (food & beverages service), menangani dan menata kamar hotel (housekeeping), laundry, merencanakan dan menyelenggarakan MICE, operasional front office, marketing, accounting, sehingga mahasiswa yang sudah lulus dari perguruan tinggi ini mampu memenuhi kualifikasi kompetensi tenaga kerja hotel berbintang maupun kapal pesiar (cruise ship)," katanya.

Untuk kegiatan praktik mahasiswa Perhotelan di kampus ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti Laboratorium Kitchen, Lab Bar & Restaurant, Lab kamar tamu (model room).

Di samping dididik mampu mengoperasikan hotel mahasiswa Perhotelan Politeknik MBP Medan juga dilatih untuk wirausaha (entrepreneurship) dengan cara mahasiswa diberi kesempatan mengelola restoran di kampus secara mandiri. Mulai dari pembelian bahan baku makanan, mengolah dan menjual kepada umum.

Semua proses pengolahan makanan, penataan meja restoran dan penyajian makanan dan minuman ke meja tamu dilakukan sesuai standard pelayanan hotel, karena diharapkan setelah tamat nantinya mereka dapat membuka usaha cafe atau restoran, jelas Zulkifli.

Kegiatan lain yang berkaitan dalam pelayanan restoran mahasiswa juga menawarkan kepada umum paket Table Manner yaitu etika jamuan makan formal di restoran kepada guru-guru, pegawai kantor, darma wanita dan lain-lain.

Di samping itu ada juga ditawarkan paket untuk mahasiswa, paket table manner ini sering ditawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa jurusan lain yang ada di Politeknik MBP Medan dengan harga terjangkau atau dengan kata lain paket yang sesuai kemampuan mahasiswa.

"Untuk memperbanyak pengalaman, wawasan serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi setiap mahasiswa Diploma 3 Perhotelan Politeknik MBP Medan diwajibkan dua kali mengikuti Praktik Kerja Nyata (PKN) (On The Job Training) di hotel dengan masa PKN enam bulan per periode yaitu periode pertama enam bulan di hotel dalam negeri dan periode kedua enam bulan di hotel luar negeri. Sampai saat ini mitra kerjasama dengan hotel luar negeri berjumlah 16 hotel dan 4 hotel dalam negeri," tuturnya.(*)