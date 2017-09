Pesta Gol Duo Manchester dan Hasil Lengkap Liga Inggris Pekan Kelima

Para pemain Manchester United merayakan gol Antonio Valencia (ketiga dari kanan) ke gawang Everton pada pertandingan Liga Inggris di Old Trafford, Minggu (17/9/2017). (OLI SCARFF/AFP)

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester City bersama Manchester United termasuk anomali di pekan kelima Premier League 2017-2018.

The Citizens berhasil menaklukkan Watford 6-0, sedangkan The Red Devils mengalahkan Everton 4-0.

Klub Manchester itu termasuk dua tim yang terhindar dari hasil imbang yang dialami separuh laga di pekan ini.

Man City dan Man United juga menjadi tim yang menang dengan selisih lebih dari satu gol.

Adapun partai yang menghasilkan kemenangan dengan margin satu gol antara lain Bournemouth vs Brighton & Hove Albion, Crystal Palace vs Southampton, dan Newcastle United vs Stoke City.

Striker Manchester City, Sergio Aguero, pun menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di Liga Inggris musim ini.