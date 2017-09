6 Kebiasaan Orang Sukses Sebelum Tidur yang Patut Dicontoh

1. Family time

Michael Woodward, Ph.D, penulis The YOU Plan mengatakan, penting bagi kita untuk menghabiskan waktu bersama istri atau anak kita sebelum pergi tidur.

Ini merupakan kebiasaan yang dilakukan orang-orang sukses.

Kita bisa memulai topik pembicaraan dengan bercerita kegiatan yang telah kita lakukan di hari tersebut.

2. Bermeditasi

Meditasi tak harus dilakukan di pagi hari. Banyak orang sukses menggunakan 10 menit waktu mereka untuk bermeditasi sebelum tidur.

Dale Kurow, New York-based executive coach mengatakan, meditasi merupakan cara terbaik untuk membuat tubuh dan pikiran menjadi relax.

3. Membuat daftar agenda

Mereka juga menyisihkan waktu untuk menulis hal-hal apa saja yang akan dilakukan pada esok hari.

Sehingga pikiran-pikiran ini tidak mengganggu tidur mereka di malam hari. Atau pula kebingungan untuk melakukan hal-hal yang mesti mereka lakukan esok harinya.

4. Merenung

Banyak orang sukses meluangkan waktu untuk merenungkan atau menuliskan tiga hal yang mereka rasa baik di hari tersebut.

Ini menjaga mereka agar tetap termotivasi untuk waktu mendatang.

5. Berhenti bekerja

Orang sukses melakukan apa pun selain bekerja sebelum tidur. Mereka tidak terobsesi untuk memeriksa email mereka.

Singkat kata, mereka tak mencoba memikirkan masalah yang terkait dengan pekerjaan.

6. Membaca

Para ahli sepakat kalau membaca adalah hal terakhir yang dilakukan orang sukses sebelum tidur.

Michael Kerr, an international business speaker dan penulis buku You Can’t Be Serious! mengatakan, orang sukses memiliki jadwal yang tidak bisa diganggu-gugat ketika sebelum tidur, yaitu membaca.

Beberapa di antara mereka membaca berita. Ada pula yang menikmati novel fiksi dan filsafat kuno. (Intisari/Ilham Pradipta M)

Artikel ini sudah tayang di Intisari dengan judul: Mau Sukses? Inilah Kebiasaan Orang Sukses Sebelum Tidur yang Patut Kita Tiru

*******

