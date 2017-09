Dijual Rp 13 Juta, Berapa Sebenarnya Ongkos Produksi iPhone X?

TRIBUN-MEDAN.com-Apple membanderol iPhone X (dibaca iPhone Ten) dengan harga sangat tinggi, mulai dari 999 dollar AS atau Rp 13,2 juta. Namun, menurut hasil prediksi harga komponen oleh para pengamat di China, ongkos produksi smartphone tersebut tampaknya jauh lebih murah.

Sebagaimana dilansir dari Phone Arena, Selasa (19/9/2017), pengamat industri asal China memprediksi ongkos dasar untuk membuat iPhone X hanyalah 412,75 dollar AS atau sekitar Rp 5,4 juta. Artinya selisih sekitar 59 persen dibandingkan harga jual iPhone X ukuran 64 GB.

Dari total harga dasar tersebut, menurut prediksi, komponen termahal adalah panel Super Retina Display. Harganya mencapai 80 dollar AS atau sekitar Rp 1 juta per unit.

Sumber lainnya bahkan mengindikasikan bahwa harga panel itu jauh lebih mahal, bisa mencapai 100 hingga 120 dollar AS atau sekitar Rp 1,3 hingga 1,5 juta per unit.

Harga komponen lain di dalam iPhone X tak semahal panel tersebut. Chipset A11 Bionic hanya 26 dollar AS atau sekitar Rp 344.000 per unit, lalu modem Qualcomm yang dipasang seharga 18 dollar AS atau Rp 238.000 per unit.

Kemudian harga memori NAND buatan Toshiba di dalamnya adalah 45 dollar AS atau sekitar Rp 596.000 untuk ukuran 256 GB, sedangkan RAM berukuran 3 GB yang disematkan di dalam iPhone X adalah 24 dollar AS atau Rp 318.000.

Namun satu hal yang perlu dicatat. Meski harga dasar iPhone X dijual lebih dari dua kali harga produksinya, tidak berarti bahwa Apple benar-benar mereguk seluruh margin itu sebagai keuntungan.

Harga jual iPhone X merupakan kombinasi dari berbagai faktor, mulai dari soal pemasaran, logistik, manufaktur, ongkos pembuatan software, dan berbagai komponen lain.

Harga dasar yang disebutkan di atas hanyalah salah satu faktor yang menjadi acuan, belum memperhitungkan aspek lainnya.

iPhone X pun belum dijual secara resmi. Artinya, pengamat tidak membongkar sendiri untuk melihat komponen yang ada di dalamnya. Pengamat hanya menerka komponen apa saja yang digunakan di perangkat baru Apple tersebut. (Yoga Hastyadi Widiartanto)