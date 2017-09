Gugat Cerai Suami, Nafa Urbach: I'm So Sorry, Please Forgive Us

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Artis peran yang juga penyanyi Nafa Urbach menggugat cerai sang suami, artis peran Lee Karl Juwono atau yang karib disapa Zack Lee di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/9/2017).

Atas hal itu Nafa pun memohon maaf. Dalam bahasa Inggris, dia mengunggah sebuah tulisan melalui fitur insta story di Instagram.

"I'm so sorry. Please forgive us, please forgive me, please forgive Zack," tulisnya pada Selasa (19/9/2017).

Nafa resmi menggugat sang suami melalui kuasa hukumnya, Wijayono Hadiskurisno, ke PN Jaksel Selasa (19/9/2017) dengan nomor pekara 636/Pdt.G/2017/PN.Jaksel.

"Hari ini di sistem kami baru didaftarkan. Intinya tentang perceraian," kata Humas PN Jakarta Selatan Made Sutrisna kepada wartawan di kantor PN Jaksel, Selasa siang.

Dalam berkas perkara yang diajukan penggugat adalah Nafa Indria Urbach dan tergugat adalah Lee Karl Juwono.

Nafa Urbach menikah dengan Zack Lee pada 16 Februari 2007. Empat tahun kemudian, tepatnya pada 8 Februari 2011, mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Mikhaela Lee Jowono.

