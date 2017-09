Kinerja Korporasi Pelindo 1 Terbaik, Terima Penghargaan Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Anugerah BUMN 2017 mengumumkan Pelindo 1 menjadi BUMN Terbaik bersama PT Angkasa Pura II, dengan kategori Best of Overall. Pelindo 1 dinilai memiliki kinerja gemilang yang mengungguli BUMN lainnya dalam kompetisi.

"Prestasi ini menjadi satu momentum bagi Pelindo 1 untuk meningkatkan kinerja korporasi yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Semoga penghargaan ini dapat memacu Pelindo 1 untuk berkarya lebih baik demi kemajuan bangsa," kata Direktur Utama Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana, Selasa (19/9/2017).

Baca: Promosikan Makanan Khas Daerah, Pelindo 1 Gelar Festival Kuliner

Ajang penghargaan ini, sambungnya, merupakan ajang untuk mengapresiasi kontribusi BUMN yang telah menunjukkan kinerja unggul serta mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

Pelindo 1 berupaya melakukan inovasi dalam berbagai hal, tujuannya untuk memberikan pelayanan prima di bidang bisnis yang digeluti.

"Pelindo 1 terus melakukan transformasi, baik itu dalam hal implementasi sistem teknologi informasi maupun proses bisnis, bahkan transformasi SDM untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan agar mampu menghadapi tantangan global di masa depan," kata Bambang.

Sementara itu, Pemimpin Umum majalah BUMN Track, Ahmed Kurnia mengatakan, PT Pelindo 1 (Persero) meraih empat penghargaan dalam ajang Anugerah BUMN 2017.

Penghargaan yang diperoleh adalah Juara I Kategori Transformasi Terbaik, Juara II Kategori Kinerja Keuangan Terbaik, Juara I CEO Kategori Strategic, dan Best of Overall BUMN 2017.

Penyerahan penghargaan Anugerah BUMN 2017 yang mengusung tema "Peningkatan Nilai BUMN bagi Negeri" ini diterima langsung oleh Direktur Utama Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada Jumat (15/9) lalu.

Proses penjurian Anugerah BUMN 2017 ini berlangsung tiga tahap, yakni seleksi kuesioner, pendalaman materi kuesioner oleh dewan juri, dan wawancara CEO.

Untuk tahun ini, katanya, ada 103 BUMN dan anak usaha BUMN yang megikuti seleksi tahap awal, kemudian terpilih 73 BUMN dan anak usaha BUMN yang lolos tahap kedua, dan 45 CEO BUMN terpilih untuk mengikuti wawancara yang menjadi tahap akhir babak penjurian.