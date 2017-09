Komentar Menohok Sheryl Sheinafia Buat yang Bilang Badannya 'Rata'

TRIBUN–MEDAN.com-Sheryl Sheinafia, aktris cantik ini juga merupakan musisi muda yang berbakat.

Tidak hanya menang tampang, Sheryl Sheinafia juga memiliki suara yang merdu dan jago bermain gitar.

Baru-baru ini, Sheryl Sheinafia mengalami kejadian yang kurang mengenakkan.

Pasalnya, pada postingan terbarunya ia mendapat komentar yang tak mengenenakkan dari beberapa followersnya.

Dan beberapa komentar tak mengenakkan dari beberapa netizen, kemudian dibalas oleh Sheryl Sheinafia.

"Wow ratanya," tulis akun @jimisetiawan_.

"@jimisetiawan_ Apa? Say it," balas Sheryl Sheinafia melalui akun @sherylsheinafia.

"Dater," ujar akun @hasibuan_kings.

"@hasibuan_kings Apaan?" balas Sheryl Sheinafia melalui akun @sherylsheinafia.

"404 not found," tulis akun @rqndy_.

"@rqndy_ why? You got no quota?" balas Sheryl Sheinafia melalui akun @sherylsheinafia.

Selain itu, akun @muhhsym berkomentar agar Sheryl Sheinafia tidak menggubris omongan netizen tersebut.