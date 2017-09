Universitas Sutomo Raih Penghargaan Entrepreneurship Award

Laporan wartawan Tribun Medan/Silfa Humairah

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Universitas Sutomo di Jalan Sutomo Ujung, Medan, menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

Usia memang masih muda, tapi telah mengepakkan sayap untuk dapat mengatasi rintangan di era globalisasi pendidikan.

"Universitas Sutomo menekankan pada mahasiswa betapa pentingnya memiliki jiwa wirausaha agar nantinya mampu mandiri selepas lulus kuliah, dan tak hanya berharap jadi pegawai. Dalam hal ini Universitas Sutomo baru menerima penghargaan Indonesia Entrepreneur and Education Award kategori The Best Improvhed Universiry of The Year karena aplikasi entrepreneurship yang dilakukan mahasiswa dalam bimbingan kampus," kata Rektor Universitas Sutomo H Ramli J Marpaung, SH ,MM.

Universitas Sutomo memiliki 7 fakultas dan 15 program studi yang telah terakreditasi dan menjadi pilihan utama dalam menghadapi era globalisasi ini.

Dengan gedung yang megah dan strategis, serta sarana prasarana pendidikan yang lengkap, didukung staff pengajar yang berkompeten dan merupakan lulusan S-2 dan S-3 / lulusan dalam dan luar negeri serta praktisi.

Universitas Sutomo jelas mampu menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan mengikuti perkembangan zaman bagi setiap individu.

Adapun peluang kompetensi dan pekerjaan semua program studi cukup luas. Namun tetap diberi kemampuan wirausaha.

