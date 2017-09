Usai Jodohkan Bella-Emran, Artis Malaysia Ini Dapat Rezeki Nomplok

TRIBUN-MEDAN.com-Pernikahan Laudya Cynthia Bella, Jumat (8/9/2017) kemarin masih menjadi perbincangan hingga saat ini.

Bella, sapaan akrabnya, resmi dipersunting seorang pengusaha asal negeri jiran Malaysia bernama Engku Emran.

Kedekatan Laudya Cynthia Bella dan Emran pun ternyata sempat tak terendus media.

Belakangan, sosok yang jadi mak comblang diantara keduanya pun dicari-cari.

Minggu (10/9/2017) kemarin, Bella akhirnya memberikan pernyataan mengejutkan

Dalam postingan foto bersama Emran yang diunggahnya ke Instagram, anggota Bukan Bintang Biasa itu mengutarakan rasa syukurnya bisa bertemu Emran.

"I can't describe my feelings right now. I just wanna say how blessed I am, I have found my jodoh InshAllah until jannah...," kata Bella.

Lebih lanjut, Bella kemudian mengatakan pertemuannya dengan Emran ternyata dijembatani oelh seorang sahabatnya yang juga artis, Nora Danish.

"Thank you Allah SWT, You send him lewat my Sheillalaaaa @noradanish & ababaaang @boss_ned. Thank you lovely couple," tambah Bella.

Sama seperti Laudya Cynthia Bella, wanita cantik ini juga berprofesi sebagai artis yang berasal dari Malaysia.

Bella dan Nora bersahabat sangat dekat.