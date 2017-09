Belajar Budaya Jepang Langsung dari Orang Jepang, Ini Acaranya

Tujuh Mentor Nihongo Partners berfoto bersama perwakilan 16 sekolah yang menjadi tujuan program The Japan Foundation.

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dalam memajukan pertukaran budaya negara Asia yang saling mengenal. The Japan Foundation bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program "Nihongo Partners".

Suatu kegembiraan bagi para pembelajar bahasa Jepang di Indonesia jika dapat berlatih percakapan dengan penutur asli (Native Speaker) orang berkebangsaan jepang. Hal ini lah yang menjadi pembeda program ini.

Dimana siswa SMA di Indonesia bahkan di Kota Medan akan mendapatkan mentor yang bertugas untuk melatih bahasa jepang serta mengenalkan budaya Jepang.

Deputi Direktur Japan Foundation Hanzawa Shuichi mengatakan program ini telah hadir kurang lebih 3 tahun mulai tahun 2014 di Indonesia. Dimana mentor program Nihongo Partners ini nantinya akan bertugas menjadi partner dari guru bahasa Jepang yang ada di sekolah masing-masing.

"Kita sudah mulai laksanakan program ini mulai tahun 2014 dan untuk provinsi sumut dimulai 2015. Nantinya mentor akan mendampingi guru bahasa Jepang yang ada di sekolah masing-masing untuk berlatih berbahas Jepang dan memahami budaya jepang," terangnya kepada Tribun-Medan.com, Rabu (20/9/2017) di Hotel Aryaduta, Medan.

Pria berbatik cokelat dengan balutan celana bahan dengan sepatu pantofel ini menerangkan pada gelombang 8 ini sebanyak 149 mentor akan ditempatkan di Indonesia. Tujuh di antaranya akan ditempatkan di 16 sekolah di Sumut hingga Maret 2018.

Hanzawa menambahkan gol dari kegiatan ini adalah terdapatnya peningkatan kapasitas guru bahasa Jepang dan akan dikirimkan untuk mengikuti pelatihan di Jepang.

"Kita harapkan nantinya melalui program ini akan ada peningkatan kapasitas guru bahasa Jepang Di SMA maupun SMK di Indonesia, dan nantinya akan kita kirimkan untuk ikuti pelatihan di Jepang yang diberi nama "Training Program For Counterpart Teachers of the Nihongo Partners," pungkasnya.(*)