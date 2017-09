6 Tahun Berselang, Begini Potret Para Murid Hogwarts di Harry Potter Sekarang!

TRIBUN-MEDAN.com-Film Harry Potter pertama kali muncul pada tahun 2001.

Perjalanan Harry Potter bersama teman-temannya akhirnya berakhir di film kedelapan yang berjudul Harry Potter and the Deathly Hollows: Part Two.

Film kedelapan yang menceritakan akhir pertarungan antara Harry dan Voldemort tersebut ditayangkan pada 2011 silam.

Sudah enam tahun berlalu sejak saat itu.

Perubahan para pemainnya pun tak bisa disangkal.

Mereka sudah tak menjadi gadis atau bocah cilik yang lugu lagi.

Bahkan mereka sudah tumbuh dengan menjadi sosok yang tampan dan cantik.

Melansir Viral Thread, inilah potret 7 aktor dan aktris yang memerankan murid di Sekolah Sihir Hogwarts kini.

1. Cedric Diggory

Robert Pattinson (Viral Thread)

Kalau yang ini pasti sudah nggak asing lagi.

Setelah bermain di Harry Potter, namanya melambung saat bermain menjadi vampir di film Twilight.