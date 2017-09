Xiaomi Luncurkan Produk Terbaru, Ini Spesifikasinya

TRIBUN-MEDAN.com - Xiaomi secara resmi meluncurkan produk terbarunya Mi A1 di Indonesia. Acara tersebut dihadiri sekitar 600 orang, termasuk 350 fans produk Xiaomi dari 22 kota di Indonesia.

Produk yang menawarkan kemampuan melimpah dari Xiaomi ini diperkenalkan secara langsung oleh Steven Shi, Xiaomi Indonesia Country Manager, Donovan Sung, Director of Product Management and Marketing Xiaomi Global, dan Pete Nuchanatanon, Head of Consumer Marketing for South East Asia and South Asia Google.

Mi A1 yang pertama kali diperkenalkan di India awal bulan, dan kemarin di Indonesia merupakan hasil kolaborasi Xiaomi dengan Google, menjadikannya perangkat pertama yang dijalankan di dalam evolusi Android One.

"Peluncuran hari ini (kemarin) juga menandakan langkah besar Xiaomi di Indonesia, karena Mi A1 merupakan perangkat 'Mi' pertama yang diproduksi secara lokal dan semakin memperkokoh komitmen Xiomi di pasar ini," kata Donovan Sung saat memperkenalkan Mi A1 di Senayan City Mall, Jakarta, Rabu (20/9).

Harga yang ditawarkan Xiaomi untuk Mi A1 relatif murah di harga Rp 3.099.000.

Menurut Donovan Sung, harga itu terbayar dengan semua keunggulan Mi A1 yang terletak pada desain elegan yang menggabungkan inovasi hardware termasuk pengaturan optical zoom pada kamera ganda dan tentunya diperkuat desain software unggulan milik Google.

Tak tanggung-tanggung, Donvan Sung bahkan dengan percaya diri membandingkan kemampuan produk terbaru Xiaomi ini dengan iPhone 7 Plus.

Dia mengatakan, kemampuan kamera Mi A1 bisa menangkap gambar lebih sempurna. Kombinasi dua lensa yang dimiliki Mi A1 mampu mengambil foto dengan efek bokeh seperti iPhone 7 Plus. Efek ini didapat ketika pengguna mengaktifkan mode portrait.

Kamera ganda ponsel ini disebutkan Donovan Sung, menggunakan lensa wide angle dan telephoto. Jenis kamera yang serupa dengan iPhone 7.

"Mi A1 menggabungkan konfigurasi kamera ganda yang serupa dengan Mi 6, perangkat unggulan terbaru Xiaomi, dengan lensa wide angle (bersudut lebar) dan lensa telephoto (lensa tele) yang bisa menghasilkan efek luar biasa," katanya.

Kedua lensa tersebut memungkinkan Mi A1 untuk memperhitungkan latar depan (foreground) dan latar belakang (background) dari objek, guna menciptakan efek depth of field yang biasanya hanya dapat dihasilkan oleh kamera DSLR, serta memungkinkan pengguna menghasilkan foto dengan tingkat kejernihan dan ketajaman warna yang tidak tertandingi.

Selain itu, mode beautify terbaru Mi A1 dapat membuat swafoto terlihat lebih natural, kini dapat digunakan baik di kamera depan 5 MP maupun kamera ganda belakang 12 MP.

Mi A1 memiliki fitur 2x optical zoom yang membuat subjek foto di kejauhan tetap terlihat jelas, serta fitur 10x digital zoom yang juga didukung perangkat ini.

Fitur Utama Mi A1

Bodi premium full metal

Kamera ganda, optical zoom: 12MP wide angle + 12MP telephoto

Potret foto sempurna dengan latar belakang blur

Mode Beautify, untuk meningkatkan hasil swafoto sehingga lebih alami

Kamera depan 5MP

Qualcommr SnapdragonT 625 dengan teknologi 14nm FinFET (Octa-core 2.0GHz)

Kapasitas penyimpanan internal 64GB + 4GB RAM

Penyimpanan microSD yang dapat di-upgrade hingga 128GB

Layar 5,5 inci full-HD Corningr Gorillar Glass

Kapasitas baterai 3080mAh, USB port Type-C

Sensor sidik jari di bagian belakang

IR blaster, dengan aplikasi Mi Remote

Dual SIM (3-choose-2 hybrid SIM tray)

Dimensi: 155.4 x 75.8 x 7.3mm

Berat: 165g

Warna tersedia dalam Black, Gold, dan Rose Gold

Stock Android