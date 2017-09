Besok Jemaah Haji Tapsel, Palas dan Medan Tiba di Tanah Air

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 16 Debarkasi Medan asal Tapanuli Selatan, Padanglawas dan Medan akan tiba di tanah air.

Kloter 16 menurut jadwal akan tiba di Bandara Kualanamu Deli Serdang, Sabtu 23 September 2017 pukul 13.45 WIB.

Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan Muslim mengatakan, Kloter 16 dijadwalkan take off dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah Sabtu 23 September pukul 01.00 WAS menggunakan Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 3216.

Muslim menjelaskan pada saat pemberangkatan jemaah haji Kloter 16 berjumlah 392 orang.

Tiga orang jemaah haji wafat pada kloter ini atas nama Rahma Ahmat Nudin Siregar Binti Ahmad Nudin Siregar Kloter 16 manifes 085 usia 66 tahun beralamat di Aek Kapur Sihuik Huik Batang Toru Tapanuli Selatan wafat tanggal 31 Agustus 2017 sebab wafat Cardiovascular Diseases.

Selain itu, Masna Gading Ritonga Binti Gading Ritonga Kloter 16/MES manifes 150 usia 52 tahun beralamat di Desa Sigolang Saipar Dolok Jae Tapanuli Selatan wafat tanggal 8 September 2017 pukul 18.40 WAS Circulatory Diseases di KKHI Makkah.

Sementara itu, Tiawan Sari Mara Soaduon Siregar Bin Mara Soaduon Siregar Kloter 16/MES manifes 229 usia 59 tahun beralamat di Pasar Ujung Batu Sosa Padanglawas wafat tanggal 19 September 2017 pukul 06.45 WAS sebab wafat Circulatory Diseases di KKHI Makkah.

“Sampai dengan kedatangan jemaah haji Kloter 15, Jumat 22 September 2017, jemaah haji Embarkasi Medan yang sudah kembali berjumlah 5.819 orang atau 69,48 persen dan yang belum kembali berjumlah 2.528 orang atau 30,19 persen,“ ungkap Muslim.(*)