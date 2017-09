Bikin Pangling, Begini Nih 7 Potret Teranyar Murid Hogward di Film Harry Potter Setelah 6 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com - Film Harry Potter pertama kali muncul pada tahun 2001.

Perjalanan Harry Potter bersama teman-temannya akhirnya berakhir di film kedelapan yang berjudul Harry Potter and the Deathly Hollows: Part Two.

Film kedelapan yang menceritakan akhir pertarungan antara Harry dan Voldemort tersebut ditayangkan pada 2011 silam.

Baca: Mantan Istri Samuel Rizal Baru 3 Bulan Menikah tapi Sudah Melahirkan, Kok Bisa?

Baca: Netizen Malah Soroti Video Persalinan Aktris Rupawan Ini saat Umumnya Nama Anak Pertamanya

Baca: Artis Cantik Acha Melahirkan Anak Perempuan Setelah Bertahan 28 Jam di Rumah Sakit Australia

Baca: Syahrini Sih Lewat, Penyanyi Tajir Malaysia Doyan Pamer sampai Lakukan Hal Kontroversial

Sudah 6 tahun berlalu sejak saat itu.

Perubahan para pemainnya pun tak bisa disangkal.

Mereka sudah tak menjadi gadis atau bocah cilik yang lugu lagi.