Kejutan dari Agnes Tampil Bak Ratu, Pangling Habis, Bikin Fans Gak Sabar

TribunWow.com/Claudia N

TRIBUN-MEDAN.COM - Kabar baik datang untuk para penggemar Agnes Monica atau Agnez Mo.

Agnes akan segera kembali dengan karya barunya yang diketahui berjudul, 'Noises'.

Baru-baru ini dirinya juga sudah mengeluarkan sebuah video intro untuk menggoda para fans.

Bahkan, video intro Noises sempat menjadi trending nomor 1 di Youtube.

Agnes langsung mengucapkan rasa terima kasihnya pada para fans di akun Instargamnya, @agnezmo.

"It's you !! (emoji cium) Thanks for watching #AGNEZMO #X #AGNEZxMO and making this #1trending . I love you..." tulisnya dalam caption.

Kini Agnes kembali menggoda para fans dengan penampilan yang membuat para fans semakin tak sabar menantikan karya terbarunya.

Agnes mengunggah foto dengan mengenakan sebuah busana yang terbuat dari batik.

Penyanyi 31 tahun itu terlihat seperti ratu yang memakai jubah panjang dan mahkota.