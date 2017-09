Kisah Manis Dua Persahabatan Taeyeon & Tiffany SNSD. #FriendshipGoals #CewekBanget

TRIBUN-MEDAN.COM - Julukan 'TaeNy' yang diberikan oleh fans ini memang bukan sekadar julukan.

Dua cewek yang sudah sahabatan selama 10 tahun ini pun mengakui kalau mereka membutuhkan satu sama lain.

Simak yuk, kisah manis dan menyentuh persahabatan Taeyeon & Tiffany 'SNSD'. #FriendshipGoals banget.

Dari awal training di SM Entertainment, Tiffany dan Teayeon sudah tinggal dalam satu asrama selama 3 tahun.

onehallyu.com

Jadi enggak heran kalau mereka akrab banget satu sama lain, bahkan sudah seperti saudara sendiri.

Para fans pun enggak ragu memberikan panggilan mesra untuk sepasang sahabat yang satu ini.

Sebagai bukti keakraban mereka, banyak quotes yang bisa kita lihat ketika mereka saling memuji. Super cute!

Tiffany to Taeyeon

pinterest.com

"Ever since I came to Korea, we lived together for 3 years. So, she's my wife forever!"

"Everyone treats me good, but Taeyeon is the best"