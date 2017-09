Valentino Rossi Cepat Pulih, Dokter Heran

TRIBUN-MEDAN.COM - Semua pihak dibuat heran atas kondisi Valentino Rossi yang berani memutuskan ikut GP Aragon pada akhir pekan nanti, tidak terkecuali tim medis MotoGP. Bahkan, Direktur Medis MotoGP Angel Charte mengatakan bingung Rossi bisa sembuh begitu cepat.

Usai mendapatkan cedera di kaki kanan saat latihan enduro pada 31 Agustus lalu, Rossi langsung menjalani operasi.

Proses penyembuhan usai operasi diperkirakan membutuhkan waktu 30 – 40 hari.

Meski begitu, belum sampai 30 hari, Rossi sudah menjalani sesi uji coba di Sirkuit Misano, Italia.

Dari hasil evaluasi tim dokter internal dan juga tim medis dari GP Aragon menyatakan Rossi fit untuk balapan, walaupun dia tetap menggunakan penyangga tangan saat tidak berada di atas motor.

Charte mengatakan kesembuhan Rossi luar biasa.

Charte mengakui dokter yang mengoperasinya telah melakukan pekerjaan bagus, sebab 24 jam setelah operasi Rossi bisa langsung rehabilitasi.

“Kami telah memonitor kesembuhannya hampir setiap hari, tapi sudah pasti ‘Il Dottore’ is ‘Il Dotorre (The Doctor adalah The Doctor) dan saya perlu akui saya bingung bagaimana bagusnya dia sembuh dari cedera sejenis ini,” ucap Charte, dilansir Motorsport.com, Kamis (21/9/2017).

Rossi lulus tes standar yang diberikan kepada semua pebalap sebelum balapan. Ketika Charte berbicara dengan Rossi sebelum tes di Misano, Rossi sadar akan segala risiko yang mungkin terjadi.(*)

