Bikin Iri, Begini Mesranya Gaya Pacaran Selebriti Muda Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan muda selalu saja membuat iri banyak orang ketika melihat cara mereka berpacaran.

Baik yang kebablasan maupun cuma yang seru-seruan bareng.

Apalagi kalau pasangan ini merupakan selebritis yang selalu disorot banyak pasang mata.

Seperti Steffi Zamora dengan Devano Danendra ini.

Belum lama menjalin hubungan, mereka berdua kerap berduaan bareng.

Hal ini dibeberkan Steffi pada momen ulang tahun sang kekasih.

"selamat ulang tahun! @devdanendra maafin aku. kesel gak?:p wish nya apa ya? ya yang terbaik pokonya,bahagia selalu,stay humble<3,tetep jadi devano yg pede stengah mampus. don't ever change. i wish i could be there:(.pokonyaaaaa have a great birthday ganteng"

Deva rupanya usil dan selalu sabar dengan Steffi.

Tentu saja saat melihat ini, banyak orang yang iri.

Mereka berdua terlihat sangat kompak dan mesra, meskipun masih sama-sama muda.

@aldymldn "Gakuat liat nyaa stepii"

@fauziahcelina "Butuh oksigen tolongggg"

@rniazzhr "Duh bikin baper bangetzzz sih, sumpah gemesh banget sampe di ulang @steffizamoraaa Hbd abg cuuu @devdanendra"

(Tribunstyle.com/Sinta Manila)