Manisnya Artis Muda Ini, Semanis Madu! Lihat Foto-fotonya Guys

Pesinetron Giorgino Abraham dan Irish Bella kini dikabarkan tengah dekat dan menjalin hubungan spesial.

Padahal sebelumnya, Gino berpacaran dengan Angela Gilsha.

Setelah kabar putusnya Gino dan Angela Gilsha, justru mencuat saat Gino terlihat mesra dengan Irish Bella yang sedang berada di sebuah klub di Bali.

Gara-gara kabar tersebut, Irish Bella pun dituding sebagai penyebab kandasnya hubungan Gino dan Gilsha.

Padahal baik Gino, Irish dan Angela sama-sama menjalin petemanan lantaran membintai sebuah sinetron yang sama.

Tidak ada penjelasan pasti mengenai hubungan Gino dan Bella.

Namun meski begitu, Bella maupun Gino tak pernah gentar untuk memamerkan kemesraannya di publik.

Dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Irish Bella, justru baru-baru ini Gino justru mengunggah sebuah foto bersama dengan cewek lain.

"With my little sister dinski".