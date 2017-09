Menggemaskan, Lihat Betapa Lucunya Kucing Ini Didandani ala Taylor Swift

TRIBUN-MEDAN.com - Bagi seorang pecinta kucing, merawat, membesarkan serta bermain-main dengan kucing adalah hal yang menyenangkan.

Terkadang para pecinta kucing pun tak keberatan jika harus merawat kucing-kucing yang terlantar di jalan.

Namun, jika kucing di rumah sudah terlalu banyak, pilihan terbaik adalah dengan mencarikan orang-orang baik yang mau mengadopsi kucing kesayangan.

Baca: Winny Lubis Hebohkan Jagat Maya usai Upload Video Aduhai

Baca: Amanda Manopo Kembali Jalin Hubungan dengan Lawan Mainnya di Sinetron, Netizen : Settingan

Baca: Pernahkah Kamu Merinding saat Mendengarkan Lagu? Ternyata Ini Alasannya

Hal inilah yang dilakukan seorang wanita asal Portland, Oregon, bernama Jessica.

Jessica amat menyukai hewan, terutama kucing.

Selain itu, Jessica ternyata adalah penggemar dari popstar Taylor Swift.

Jadi, seperti yang dilansir Buzzfeed, ketika Jessica melihat video klip Taylor yang berjudul "Look What You Made Me Do", ide gila langsung muncul di benaknya.

LWYMMD (Youtube)

Jessica memutuskan untuk membuat kostum untuk kucing-kucingnya.