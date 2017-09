ALHAMDULILLAH! Sebanyak 6.592 Jemaah Haji Debarkasi Medan Sudah Tiba di Tanah Air

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sampai dengan kedatangan jemaah haji Kloter 17 Debarkasi Medan yang tiba di tanah air, Minggu 24 September 2017, jemaah haji yang sudah kembali berjumlah 6.592 orang atau 78,71 persen.

Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan Muslim mengatakan, jemaah haji Debarkasi Medan yang belum kembali dan masih berada di tanah suci berjumlah 1.755 orang atau 20,96 persen dan akan kembali pada kloter berikutnya.

“Besok tanggal 26 September 2017 jemaah haji Kloter 18 akan tiba di tanah air,“ kata Muslim, Senin (25/9/2017).

Muslim menuturkan Kloter 18/MES menurut jadwal take off dari Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah tanggal 25 September 2017 pukul 21.25 WAS dan tiba di Bandara Kualanamu Deli Serdang tanggal 26 September 2017 pukul 10.10 WIB.

“Pada saat pemberangkatan jemaah haji berjumlah 389 orang berasal dari Padangsidimpuan, Padang Lawas, Sibolga, Mandailing Natal, Medan, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Tapanuli Selatan dan Batu Bara,” ujarnya.

"Jemaah haji Sumatera Utara yang belum kembali berjumlah 5 Kloter lagi dan Kloter terakhir Debarkasi Medan yaitu Kloter 22 akan kembali pada tanggal 30 September 2017," Tutup Muslim.(*)