Jessica Mila Jarang Unggah Foto Mischa Chandrawinata, Putus?

TRIBUN-MEDAN.com-Jessica Mila saat ini memang menjalin hubungan asmara dengan Mischa Chandrawinata.

Namun, belakangan ini kabar tak sedap mengiringi hubungan kedua.

Jessica dikabarkan putus dengan Mischa lantaran dirinya jarang mengunggah foto sang kekasih di Instagram.

Meski begitu, Jessica mengungkapkan dirinya memang bukan tipe pasangan yang kerap mengunggah foto bersama.

"Masih ada kok fotonya, cuman kita bukan tipe yang selalu nge-post foto berdua. Paling kalau jalan di Instagram Story. Tapi post di Instagram jarang," kata Jessica saat ditemui di acara pemutaran teaser film Mata Batin di kantor Soraya Intercine Films, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2017).

Jessica mengaku kesibukan keduanya akhir-akhir ini membuat mereka juga jarang bertemu.

"Kalau lagi sama-sama sibuk. Pasti jarang ketemu tapi sudah terbiasa dari awal dekat sampai pacaran masing-masing sudah punya kesibukan yang berbeda," ujarnya seperti dikutip dariKompas.com, Senin (25/9/2017).

Meski hal tersebut membuat hubungannya dengan Mischa dikabarkan renggang, artis 25 tahun itu mengaku tak memusingkan kabar yang santer beredar.

"Kita sih lebih ke go with the flow mungkin kemarin jarang ketemu ya. Tapi ya sudahlah namanya gosip pasti ada aja. Kita enggak pernah dengerin gosip gitu," tegasnya.

(TribunWow.com/Claudia N)