LIVE STREAMING Pertandingan Dortmund vs Real Madrid Bisa Ditonton Melalui Ponsel

TRIBUN-MEDAN.com - Tengah pekan ini Liga Champions kembali bergulir.

Pertarungan dalam kompetisi kasta tertinggi antarklub Eropa ini memasuki matchday kedua.

Di mana televisi lokal menghadirkan dua pertandingan seru pada Selasa (26/9/2017) waktu setempat atau Rabu dini hari WIB dan Kamis dini hari WIB.

Pada Rabu dini hari WIB, SCTV akan menyiarkan secara langsung duel di Signal Iduna Park, yang merupakan markas Borussia Dortmund, ketika menjamu Real Madrid.

Pada matchday pertama Grup H ini, Madrid menang 3-0 atas APOEL Nicosia sedangkan Dortmund kalah 2-3 dari wakil Inggris, Tottenham Hotspur.

Real Madrid selalu kesulitan ketika bermain di markas klub Jerman tersebut karena tak pernah menang sejak musim 1997-1998.

Hasil terbaik adalah imbang, termasuk pada musim lalu di mana skor akhir 2-2 dalam penyisihan Grup F.

Pertandingan big match pertandingan tersebut bisa disaksikan melalui saluran live streaming berikut ini:

Atau melalui link berlikut:

Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Real Madrid

Sehari kemudian, SCTV kembali menyiarkan secara langsung duel di Grup A antara tuan rumah CSKA Moscow melawan raksasa Premier League, Manchester United.

Dua tim tersebut meraih kemenangan pada laga perdana tetapi Man United yang berhak di puncak karena unggul selisih gol usai menang 3-0 atas Basel sedangkan CSKA hanya menang 2-1 atas Benfica.

Dua tim ini baru empat kali bertemu dalam kompetisi ini dengan rekor Man United meraih dua kemenangan dan dua lainnya berakhir imbang.

Man United pernah meraih kemenangan di markas CSKA pada 21 Oktober 2009 dengan skor 1-0, kemudian imbang 1-1 pada 2015.

Jadwal siaran langsung tengah pekan ini:

Selasa, 26 September 2017

Liga 1

Sriwijaya FC vs Persela Lamongan, TV One pukul 15.00 WIB

Liga Champions Asia

Al-Hilal vs Persepolis, Fox Sports 1 pukul 23.00 WIB

Piala AFC

Al-Qywa Al-Jawiya vs Al-Wahda, Fox Sports 2 pukul 22.00 WIB

Rabu, 27 September 2017

Liga Champions

Spartak Moskow vs Liverpool, BeIn Sport 1 pukul 01.45 WIB

Borussia Dortmund vs Real Madrid, BeIn Sport 2 / SCTV pukul 01.45 WIB

Manchester City vs Shakhtar Donetsk, BeIn Sport 3 pukul 01.45 WIB

Qarabag vs AS Roma, BeIn Sport 1 pukul 23.00 WIB

Liga Champions Asia

Istiklol vs Bengaluru, Fox Sports 1 pukul 19.00 WIB

Kamis, 28 September 2017

Liga Champions

Atletico Madrid vs Chelsea, BeIn Sport 1 pukul 01.45 WIB

Paris Saint-Germain vs Bayern Muenchen, BeIn Sport 2 pukul 01.45 WIB

CSKA Moskow vs Manchester United, SCTV pukul 01.45 WIB

Liga Europa

Astana vs Slavia Prague, BeIn Sport 1 pukul 22.00 WIB

MLS

Atlanta United vs Philadephia Union, BeIn Sport 3 pukul 06.30 WIB

Montreal Impact vs New York City, BeIn Sport 2 pukul 06.30 WIB

FC Dallas vs Colorado Rapids, BeIn Sport 1 pukul 07.00 WIB

Houston Dynamo vs LA Galaxy, BeIn Sport 2 pukul 08.30 WIB

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps, BeIn Sport 1 pukul 09.00 WIB