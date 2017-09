Mantan Tunangan Laudya Cynthia Bella, Afif Kalla Tampak Memakai Tongkat, Penyakit Apa?

Afif Kalla merupakan mantan tunangan Laudya Cynthia Bella yang sudah menikah dengan pria asal Malaysia.

Pemilik nama lengkap Afifuddin Suhaeli Kalla ini juga merupakan keponakan dari Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla.

Setelah gagal menikah dengan Bella, Afif Kalla menggaet perempuan cantik bernama Tistha Nurma.

Dilansir dari Instastory akun instagram Tistha Nurma, @tisthanurma, mengunggah video kebersamaan dirinya dan Afif Kalla.

Afif Kalla di postingan Instagram Tistha Nurma

Tetapi Afif Kalla terlihat menggunakan tongkat bewarna hitam saat berjalan bersama Tistha Nurma di eskalator.

"Get well soon @kalla.afie," tulis Tistha Nurma seperti dikutip Senin (25/9/2017).

Dengan menggunakan tongkat sebagai alat bantu berjalan, kira-kira Afif Kalla sakit apa ya?

Afif Kalla terlihat menggunakan tongkat

Semoga segera sembuh, Afif Kalla! (*)

